Hande Yener'in DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu eski anıları canlandıracak

Müzik dünyasına kazandırdığı birçok parçayla dikkatleri üzerine çeken Kulaçoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Annesi Hande Yener'in şarkılarına yaptığı muhteşem remixlerle adından sık sık bahsettiren Çağın Kulaçoğlu, bu kez de "Romeo" şarkısına remix yaptı.

Yıllar geçmesine rağmen hala dillerden düşmeyen enerjik ve renkli parçanın yeni hali müzikseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Sözü Hande Yener ve Alper Narman'a ait olan bestesinde ise Erol Temizel'in imzasını taşıyan "Romeo" herkesin içini bir kez daha kıpır kıpır edecek. DJ Çağın Kulaçoğlu ile DJ Gökhan Koşar'ın ortak çalışması olan "Romeo" yazın vazgeçilmezleri arasına girecek. "Hande Yener-Romeo (Gökhan Koşar&Çağın Kulaçoğlu Remix)" 26 Nisan'dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda...