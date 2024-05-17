Hande Yener’den sürpriz!

Pop müziğin en yenilikçi isimlerinden Hande Yener “Dünya Malı” şarkısı ile bir kez daha herkesi müzikal dehasına hayran bırakmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Altan Erkekli, Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tan Ülkü gibi yıldız isimleri barındıran “Dünya Malı”nın üç seriden oluşan filminin ilki “Eksi Bir”in jenerik şarkısı Hande Yener imzası taşıyor.

Filmin macera, suç ve komedi tarzının her duygusunu yansıtan ruhuyla “Dünya Malı” şarkısı en iddialı film müzikleri arasına girmeye aday. Söz ve müziği Hande Yener’e, aranjesi Misha Michael Mehdikhan’a ait olan şarkının mix’ini Hasan Umut Önder, master çalışmasını ise Çağlar Türkmen üstleniyor. Yapımın en can alıcı sahnelerinden kesitlerle düzenlenen şarkının klibi ise aynı zamanda filmin yönetmeni olan Uygur Akkaya’ya ait.

"Dünya Malı" 17 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…