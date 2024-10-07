Hande Yener'den duygulandıran destek

İstanbul Fatih'te Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner'i hayattan vahşice koparan ve büyük tepki toplayan cinayete Hande Yener de tepkisiz kalmadı ve Alanya sahnesinden çarpıcı bir konuşma yaptı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetlerin ardından Hande Yener "Herkes iş çıkışı koşa koşa eve gidiyor, bu yaşamak mı oluyor? Neden biz böyle korkarak, psikolojimiz bozuk ve paranoyak bir haldeyiz? Bizi bu hale kimse getiremez. Biz bu dünyaya nefes almaya, insan olmaya geldik!" Sözleriyle yaşadığı acıyı ve içindeki isyanı sevenleriyle paylaştı.

"GENÇ KIZLAR HER ZAMAN YANINIZDAYIM!"

Yaptığı konuşma ile büyük alkış toplayan ve herkesin duygularına tercüman olan Yener, "İçinize şüphe düştüğü anda bırakın! Kimseyi takıntı yapmayın, kimse sizden değerli değil. Genç kızlarımız ben her zaman sizin yanınızdayım. ‘Acaba’ dediğinizde lütfen aklınıza ben geleyim olur mu? Seviyorum sizi" sözleriyle genç kızlara hem destek hem de güç verdi.

"KÖTÜLERİ GÖRDÜKÇE İYİ İNSAN OLMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇIRPINIYORUM!"

Son dönemlerde sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın geri çekilmesini her konserinde dile getiren ve sosyal medyada sokak canlarının imdadına yetişmek için "Bir Can Bir Candır" derneği ile birlikte mesai harcayan Hande Yener, bu zor zamanlardaki motivasyonunu ise şu sözlerle açıkladı: "Allah görüyor ve bütün kötülerin cezası kesilecek, yüzde yüz eminim! Allah'ın adamı olmaya, iyi insan olmaya, ‘Nasıl iyi insan olunur?’ sorusunu sormaya devam edeceğiz. Kötüleri gördükçe iyi insan olmak için daha çok çırpınıyorum ben!"