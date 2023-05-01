Hande Subaşı golfe merak sardı

Zamansız tasarımlarıyla sofralara ilham veren Jumbo, golf dünyasının önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği ‘Jumbo Golf Cup23’e ev sahipliği yaptı. Klassis Golf Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya, golf dünyasından deneyimli isimler katıldı.



Jumbo Golf Cup23’te iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Oyuncu Hande Subaşı ve Sarp Can Köroğlu da turnuvanın izleyicileri arasında yer aldı.

Farklı sporları deneyimlemekten ve sınırlarını zorlamaktan hoşlandığını dile getiren Subaşı, “Golf sporuna ilgi duyuyorum ve başlamak istiyorum. Bu nedenle golf turnuvaları ilgi alanıma girmeye başladı, vakit buldukça turnuvaları takip ediyorum” dedi.