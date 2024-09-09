Hande Sarıoğlu sevgilisi Eren Süzer'i kıskanıyor mu?

Hande Sarıoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünde sürat teknesinde poz vermesine sunucu, "Vinçle gelmek istiyorum. Yok aslında ben geleneksel istiyorum. Kınalar yakılır, davullar çalınır.

Ben de evlenme teklifi edebilirim" dedi.



Eren Süzer ile birlikte olan Sarıoğlu, "Ekim ayında bir seneyi dolduracağız. Güzel gidiyor.

İkimiz de kıskanıyoruz ama çözüyoruz" diye konuştu.