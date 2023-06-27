Hande Erçel'in telefon kapağındaki fotoğraf dikkat çekti!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Yaklaşık dokuz aydır birlikte olan çift, Grammy ödüllü ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'i izlemeye gitmiş, sevgililer sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraflarını paylaşmıştı.



Ünlü oyuncunun konserdeki görüntülerde telefon kapağı hayranlarından dikkatinden kaçmadı.



Erçel'in telefonunun kapak fotoğrafında Sabancı ile olan karesinin olduğu görüldü.