Hande Erçel'in Depremzedeler İçin Tasarladığı Tasarım Tişört Oldu

Nocturne, marka elçisi Hande Erçel’in 6 Şubat afetleri sebebiyle ELLE Mart sayısının kapak tasarımı için hazırladığı “Kenetlenme” temalı çalışmayı tişörtlere uyarlayarak depremzedeler yararına satışa çıkardı.

Nocturne, marka elçisi Hande Erçel ve ELLE dergisi iş birliğiyle 6 Şubat afetlerinden etkilenmiş depremzedeler yararına özel bir projeyi hayata geçirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim alan Erçel’in ELLE Mart sayısının kapağı için tasarladığı “Kenetlenme” adlı çalışma, Nocturne tarafından tişörtlere uyarlanarak satışa sunuldu. İstanbul’daki tüm Nocturn emağazaları, nocturne.com.tr ve yurt dışı gönderileri kapsamında shopnocturne.com’da tüketicilerle buluşturulan ürünlerden elde edilecek kârın tamamı, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere Hatay merkezli Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’ne aktarılacak.

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Snob Magazin
Editör

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