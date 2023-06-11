Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu?

Hande Erçel ile sosyetik sevgilisinin Hakan Sabancı’nın aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Gazete Vip’in özel haberine göre Hakan Sabancı’nın geçen günlerde sevgilisine romantik bir evlenme teklifi ettiği ve Erçel’den evet cevabı verdiği iddia edildi.

Yakın dostlarının bildiği teklifi henüz açıklamadığı konuşulan çiften Erçel’in yaptığı bir paylaşımda tektaşını cebine koyarak poz vermesi iddiaları güçlendirdi…