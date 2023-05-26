Hande Erçel'den büyük çıkış!

Cannes Film Festivali, Hande Erçel'e yaradı. Şıklığıyla göz dolduran güzel oyuncunun, yurt dışındaki popülerliği arttı. Daha önce 100 dolara satılan fotoğrafları da 2 bin dolara çıktı. Bu yıl 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, şıklığı ve güzelliğiyle dünyaca ünlü yıldızları bile sollamıştı.

Takvim'in haberine göre; Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan güzel oyuncuya, gözde festival bereketli geldi. Burada birçok yabancı yapımcı ile markanın dikkatini çeken Hande Erçel, son dönemin popüler dijital varlığı olan NFT dünyasında da ilgisini artırdı. Erçel'in fotoğraflarından yapılan NFT'ler; ABD'den Rusya'ya, Slovakya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkede kapışılmaya başlandı. Güzel oyuncunun bazı fotoğrafları, NFT dünyasında 2 bin doları aşan fiyatlarla satıldı.