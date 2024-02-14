Hande Ataizi'nin Sevgililer Günü açıklaması dikkat çekti!

Snob Magazin'in haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı'nda görüntülendi.

'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde Savcı'yı canlandıracak oyuncu, "Son dizim 'Camdaki Kız' tadında... Ayakları yeren basan ve mesleği olan bir kadın. Genelde dizilerde kadınları meslek sahibi olarak tercih etmiyorlardı. 9 Şubat itibarıyla Ejderha yılına girildi. 20 yıllık kadın gücü ve anaerkil düzene geçtik. Dizilerde güçlü kadınlar göreceğiz sanırım" dedi. Ozan Güven'in üç yıl sonra ekrana dönmesine, "Çok iyi bir oyuncu... Ekin ve Serra da öyle... Güzel bir iş çıkacağına eminim. Sanırım 21 Şubat Çarşamba ekrana gelecek" diye konuştu.

OYUNCULUKLA, GERÇEK HAYAT KARIŞTIRILIYOR

'İnci Taneleri' dizisi için Ataizi, "Çok beğendim. Herkes zevzek şeyleri izlemek zorunda değil. Söylemi olan iş. Yılmaz Erdoğan'ın kendine has tarzı var, insanlar ana akımda özlemişti" dedi. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansıyla ilgili oyuncu, "Onunla reklam yapıldı. Pavyondan dolayı reytingin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Hikaye güzel. Azem ile Dilber'in aralarında yaş farkı olmasına rağmen rahatsız edici bir şey yok. Hazar Ergüçlü ve diğer oyuncuları başarılı buldum" diye konuştu. Pavyonu göstermesiyle eleştirilmesine Ataizi, "Bir sürü karakter olacak. Uygun görmediğimiz karakter de olacak. Artısı ve eksisi olacak. Nedese bizde oyunculukla, gerçek hayat karıştırılıyor" dedi.

14 ŞUBAT SAÇMA GELİYOR

Oyuncu, "Diler rolü size gelse kabul eder miydiniz?" sorusuna, "Niye etmeyeyim? Dans sanki kötü bir şey yapıyor gibi... Bir kere sanırım pavyona gitmiştim. Renkli bir yer. İnsanlar eğleniyor" yanıtını verdi. Ataizi, "14 Şubat saçma geliyor. Doğum günlerde saçma geliyor" dedi.

EVLİLİKTE BAŞARILI OLAMADIM

Dinç Aydoğdu ile birlikte olan Ataizi, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evlilik beni biraz korkutuyor. Başarılı olamadım. Bir daha başarısız olmak istemiyorum. Bunu adı konulunca her şeye mal oluyor. Instagram'da, 'Dostsuz' gibi açıklamalar, el ele adliyeye gitmeler. O bölüme girmek istemiyorum. Yine de büyük konuşmayayım" ifadelerini kullandı.