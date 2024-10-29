Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, babasının yeni ilişkisi hakkında konuştu!

Snob Magazin'in haberine göre; Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Her gün bir kıyafet. Bir günüm bir günüme tutmuyor. Yakıştığını düşündüğüm, o sırada içimden ne geliyorsa onu giyiyorum. Aşırı modayı takip etmiyorum. Ruhuma göre giyiniyorum. Marka benim için önemli değil. Amblemi olması önemli değil, güzelse alıyorum" dedi.

Bir dönem yurt dışında yaşayan Alkan, "İlişkiniz bittikten sonra mı yurt dışına gitmeme kararı versiniz?" sorusuna, "Okulum vardı. Bir de o dönem koronavirüs çıktı, Türkiye'ye dönemedim. Dönemeğim için kaldım. O yüzden yaşamaya başladım. Çalışmak istedim ama bizim sektör burada ilerledi.



Dijital platform ülkemizde büyüdü, Türk dizileri değer kazanınca dönmek istedim. İstersem giderim ana dilim gibi yabancı dil biliyorum" diye konuştu.

BABAM MUTLU

Projelerinden bahseden Alkan, "Kasım ayında projem olacak. Sinema filmi. Heyecanla onu bekliyorum. Babam biliyor o da heyecanlı" dedi. Oyuncu, "İstediğiniz bir rol var mı?" sorusuna, "Hep enerjik karakterler oynadım. İçine kapanık travma yaşamış birini canlandırmak isterdim. Onu yansıtmak istiyorum" yanıtını verdi.



Babası Hamdi Alkan'ın bir kadınla görüntülenmesine Alkan, "Yeni değil onları ilişkileri bir süredir var. İlk defa yakaladınız. İkisini seviyorum. Mutlular" ifadelerini kullandı. Babasıyla projesinden bahseden oyuncu, "Daha önce babam yönetmen ben oyuncu olmuştum. Geçen yaz bir sette ilk defa yan yana sahnemiz vardı oyuncu olarak.

Çok keyifliydi. Sette, 'kızım' diye iyi davranması yok" dedi. Hayatında biri olmadığını söyleyen oyuncu, "İstemiyorum şu an. Bittiği an gözyaşı geliyor" şeklinde konuştu.