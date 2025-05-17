Haluk Levent'ten Ağrı'da gönüllü konser

Haluk Levent, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması finalinde konser verdi.

Şarkıcı, Hayrettin Atmaca Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı organizasyonda hem sahne aldı hem de öğrencilerle sohbet etti. Yaptığı yardımlarla sık sık gündem olan Levent, etkinliğe ev sahipliği yapan Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca'ya teşekkür etti.

14 ilden gelen gençler kendi geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sergilerken Levent, "Bu başarılar kolay değil, emekle oluyor. Bizler özlediğimiz ülkenin mutluluğunu ve geleceğini gençlerden almak zorundayız" dedi.

Gönüllü olarak Ağrı'ya gittiğini söyleyen Levent, "Çocukların emek yarışını izlemeye geldim ve çok mutlu oldum. Gençleri tebrik ediyorum" diyerek, şarkıcının gönüllü olarak konser verdiği öğrenildi. Şarkıcı, cover yaptığı şarkının 10-15 gün içerisinde çıkacağını belirtti.

Gecenin sunuculuğunu ise tiyatrocu Ercüment Şansal üstlendi.

GURUR DUYUYORUZ

Etkinliğe ev sahipliği yapan Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Bugün burada sadece yarışmanın değil, gençlerin hayallerine olan inancımızın da finalini kutluyoruz. Bu yarışma sayesinde gençlerimiz teknolojiye sadece tüketici değil, üretici olarak yaklaşıyor. Her yıl daha çok gencimizin hayal kurmasına ve bu hayalleri gerçekleştirmesine vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.