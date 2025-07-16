'Halef: Köklerin Çağrısı' ekibi ilk kez okuma provasında bir araya geldi

NOW’ın yeni sezonda ekranlara taşıyacağı, yapımcılığını Gül Oğuz’un, yapımını Most Production’ın üstlendiği iddialı dizi “Halef: Köklerin Çağrısı”, okuma provasıyla sete hazırlanıyor.



Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu, yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş ve senarist Ercan Uğur ile birlikte ilk kez senaryo okuması için bir araya geldi. Urfa’nın büyüleyici atmosferinde geçecek hikâyenin güçlü enerjisi, daha şimdiden prova masasına yansıdı. Aşk, intikam ve köklü sırların gölgesinde şekillenecek hikâyenin detayları, okuma provasında oyuncuların performanslarına da heyecan kattı. Ekip, Temmuz ayında başlayacak çekimlerden önce Urfa’daki tarihi mekânlarda geçecek sahneler için hazırlıklarını sürdürüyor.

AŞKIN, GÜCÜN VE SIRLARIN GÖLGESİNDE BİR ADAM

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde; Çok başarılı bir cerrah olan Serhat, doğduğu toprakların ona yüklediği yazgıyı elinin tersiyle itip İstanbul’da kendine bambaşka bir hayat kurar. Ve yaptığı bu seçim onun karşısına Melek’i çıkartır. İlk görüşte aşık olduğu Melek ile ailesinden gizlice evlenen Serhat’a kaderin hiç beklemediği bir sürprizi vardır. Urfa’a dönmek zorunda kalan Serhat, iki düşman ailenin gölgesinde, yıllarca kaçtığı geçmişin tam ortasında bulur kendini. Yıllarca reddettiği tüm değerleri kabul etmeye, kariyer sahibi bir cerrahtan ağa olmaya zorlanan Serhat, güç bir seçimle karşı karşıyadır. Üstelik ailesi, husumeti tamamen sona erdirmek için onun Yıldız ile evlenmesini ister. Tüm bunların üzerine Melek’in gelişiyle konakta tüm taşlar yerinden oynar. Serhat, kalbiyle vicdanı arasında sıkışırken, geçmişin yüküyle yüzleşmek zorundadır. Aşk, sadakat ve güç birbirine karışırken, saklanan sırlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Çünkü bu konakta kimse göründüğü kadar masum değildir. Herkesin içine gömdüğü bir sırrı, susarak taşıdığı bir geçmişi vardır...



Yeni sezonun çok konuşulacak dizisinde başrolleri paylaşacak İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’a; Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay ve Veda Yurtsever, Hakan Salınmış gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik edecek. Güçlü kadrosu, çarpıcı hikâyesi ve göz alıcı görselliğiyle "Halef: Köklerin Çağrısı” yakında NOW’da.