Haldun Dormen ve Göksel Kortay; Erol Evgin'i kuliste ziyaret etti

Müzik hayatında 55 yılı geride bırakan Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluştu.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SÖYLEDİ

Erol Evgin, İstanbulluların salonu tıklım tıklım doldurduğu gecede sahneye ekru renk bir takım elbise ile çıktı. Çok şık görünen Evgin, konserinin ikinci bölümünde ceket değiştirerek ekru kombinini mavi renk bir ceketle tamamladı.



Sanatçı konserinde; “Sevdan Olmasa”, “Ateşle Oynama”, “İşte Öyle Bir Şey”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını söylerken, yeni single şarkısı “Öpseydin Yaralarımdan” ı da ilk kez seslendirdi. Gece boyunca izleyenler, tüm şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.



SÜRPRİZ KONUK

Gecenin ilerleyen saatlerinde Erol Evgin; “Yeni neslin parlayan yıldızı” anonsuyla sahneye Selin’i davet etti. Evgin ve Selin, çok sevilen Erol Evgin şarkılarından biri olan “Bir de Bana Sor” u birlikte söylediler.



Erol Evgin’in konserini izleyenler arasında; usta sanatçılar Haldun Dormen ve Göksel Kortay da vardı.