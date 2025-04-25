Haktan ve Duygu Kutlu'dan Hurda

Türk müziğinin güçlü sesi Haktan ve yorumuyla kalplere dokunan Duygu Kutlu, duygusal yoğunluğu yüksek yeni single’ları "Hurda" ile dinleyicilerin karşısında!

2K Prodüksiyon etiketiyle yayımlanan Hurda, aşkın yıpratan, tüketen ama bir türlü vazgeçilemeyen hâline ışık tutuyor.

Yapımcı Kamuran Kayra’nın hayata geçirdiği bu özel projede, iki güçlü yorumcu ilk kez bir araya gelerek müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Sözleri Cumhur Çiğci’ye, bestesi ise usta müzisyen İsmet Taşçeşme’ye ait olan şarkının düzenlemesi başarılı aranjör Ercan Bal imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı’nın oturduğu klip, parçanın hissettirdiği içsel çöküşü görsel bir anlatımla güçlendiriyor. Aşkın en kırık haliyle yüzleşmeye hazır olun "Hurda” 2K Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda ve 2K Prodüksiyon YouTube kanalında yayında!