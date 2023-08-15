Hakkasan İstanbul’da açılıyor

Dünya genelinde on bir restorana sahip olan ve dört Michelin yıldızını elinde bulunduran Hakkasan, Türkiye'deki ikinci restoranını Boğaz’ ın en güzel noktasında yer alan, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da 24 Ağustos’ta açıyor. Tao Group Hospitality'nin Baş Mutfak Sorumlusu Ralph Scamardella ve Hakkasan'ın Baş Kurumsal Sorumlusu Andrew Yeo liderliğindeki Hakkasan İstanbul, Hakkasan Bodrum'un yanı sıra olağanüstü imza yemekleri ve olağanüstü kokteyllerden oluşan etkileyici bir menüyü, İstanbul Boğazı’ nın eşsiz atmosferinde sunacak.

Tao Group Hospitality'nin Baş Mutfak Sorumlusu Ralph Scamardella, “Seçici İstanbullu yemekseverlerin olağanüstü bir mutfak serüveni talep ettiklerini biliyoruz. En iyi modern Kanton mutfağı menülerini ve Hakkasan'a özgü lüks deneyimi kendilerine sunmanın heyecanını duyuyoruz,” diye belirtip sözlerine, “Yıllardır restoranlarımızdan ne beklemeli konusundaki sınırları zorluyoruz. Bölgedeki sürekli büyümemizle daha fazla insana ulaşan ve gelişen Hakkasan felsefemizi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”, şeklinde devam etti.

Ödüllü mutfak ve kokteylleri benzersiz bir müzik ve hizmet deneyimiyle birleştiren uluslararası ünlü restoran markası, ilk olarak 2001 yılında Londra'nın Soho bölgesinde, ardından 2010 yılında Mayfair, Londra'da faaliyetlerine başladı. Londra’daki restonranları ile Dubai ve Abu Dabi’deki restoranları, saygıdeğer Michelin yıldızını kazanmış olup, halen ellerinde bulunduruyor.



Dünyanın en etkili Çin restoranlarından biri olarak tanınan Hakkasan, geleneksel Kanton mutfağını geliştirerek İstanbul yemek sahnesine çağdaş bir hava katmayı dört gözle bekliyor. Boğaz'ın benzersiz ve nefes kesen panoramik manzarası eşliğinde, Hakkasan İstanbul, yerli halk ve turistlerin daha önce hiç deneyimlemediği eşsiz bir yemek deneyimi sunacak.



Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı, “Türk ve dünya elitlerine eşsiz bir deneyim sunmaktan çok mutluyuz. İstanbul'un görkemli ve tarihi yalıları ile iç içe İstanbul Boğazı'nın en güzel lokasyonunda yer alan Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'un hizmet kalitesi, eşsiz menüleri ve Hakkasan İstanbul'da sunulan harika tatlarla konukları büyüleyeceğine inanıyorum.”, ifadesinde bulundu.