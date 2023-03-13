Hakan Sabancı'yla Birlikte olan Hande Erçel'e Sabancı Ailesi'nden Onay Çıkmadı mı?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Paris ve Finlandiya'nın ardından İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor. Paris dönüşü havaalanında görüntü veren yeni aşıklar, Kuzey Işıkları'nı izlemek için Finlandiya'ya 2 günlüğüne gitmişlerdi. 2 günlük Finlandiya tatilinin ardından Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yeni tatil planı İngiltere oldu! Londra'nın en ünlü restoranlarında yer ayırtan Hakan Sabancı, bir romantik tatil daha hazırlamış!

Öte yandan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı ilk flört ettiği dönemlerde sık sık aileye ait özel jetle geziyordu. Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in tarifeli uçak biletleriyle seyahat edişi ise "Hande'ye henüz Sabancı Ailesi'nden onay çıkmadı" dedirtti. Hande Erçel'le tanışan Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı söyleniyor. (Takvim)