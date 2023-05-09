Hakan Meriçliler'den sürpriz proje

Tanju Okan, Hakan Meriçliler’in çok özel bir projesiyle anılıyor. Meriçliler’in, Okan’ı ilk kez sahneye taşıyacağı proje Yıl 1974 – Tanju Okan Şarkıları adıyla sanatseverlerle buluşacak. Yazan, yöneten, sahneleyen, söyleyen ve anlatan olarak Hakan Meriçliler imzası taşıyan projenin yapımcılığını, Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat üstleniyor. Dinleyenleri unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak proje, 9 Haziran’da Baba Sahne’de yapacağı Prömiyer ile ilk kez seyircilere kapılarını açacak. Proje, 15 Haziran’da Dada Salon Kabarett, 30 Haziran’da ise Urla Dam’da seyircilerle buluşmaya devam edecek.

Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın dillerden düşmeyen şarkılarını; eşsiz yorumuyla zamansızlığını her dönemde koruyan, ayrılık ve sevda şarkılarını, canlı performansla piyanist Süleyman Alnıtemiz eşliğinde seslendirecek. Şarkıların yanı sıra Tanju Okan’ın anıları, dönüm noktaları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri, hayal kırıklıkları samimi bir dille anlatı olarak sahneye taşınacak. Tanju Okan’ın hayatının heyecan, zorluk, aşk dolu dönemlerine değinilen projede; Okan’ın en güzel şarkılarını bu dönemde yaptığı bilinen ve kariyerinin en önemli noktası olan 1974 yılına odaklanılıyor. Tek perdelik performansta Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın unutulmazları arasında yer alan Öyle Sarhoş Olsam ki, Kaderim, Dostlarım, Var mısın İçelim?, Seni Hayatımca Sevdim, Hasret, Bilsem ki, Kadınım, Deniz ve Mehtap, Deli Gibi Sevdim olmak üzere on şarkıyla, izleyenlere eşsiz bir dinleti sunacak. Meriçliler, kostümünden saçına, yürüyüşünden mikrofonu tutuşuna kadar Tanju Okan tarzıyla sahnede olacak. Performans için uzun bir süredir titizlikle çalışan Meriçliler, ‘’Tanju Okan benim de çok hayran olduğum bir sanatçı. Onun gibi bir efsanenin şarkılarını söylemek ve onun yaşamından bazı anıları aktarmak bir ayrıcalık. Onu doğru aktarmanın peşindeyim’’ dedi.

Hakan Meriçliler’e piyanist Süleyman Alnıtemiz’in eşlik edeceği ve Tanju Okan’ın ilk kez anlatılacağı projenin 9 Haziran’da Baba Sahne’de gerçekleşecek Prömiyerinin biletleri ve 15 Haziran’da Dada Salon Kabarett, 30 Haziran Urla Dam’da gerçekleşecek performansların biletleri https://www.babasahne.com adresinden bugün (9 Mayıs’ta) satışa sunuldu.