Hakan Dinçkol’dan duygu yüklü reklam filmi

Aramızdan ayrılışının 85. yılında ‘Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ bir kez daha duygu yüklü bir reklam filmiyle anıldı. Film gerçek bir hikayeden esinlenerek çekildi. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sonrası yetim kalmış şehit çocuklarının eğitimi ve yetişmesi için yurdun birçok yerinde kurduğu yetiştirme yurtlarından birine yaptığı ziyaretin anlatıldığı filmde, Atatürk’ün fikirleri ve devrimleriyle ölümsüz olduğu ve hep kalbimizde yaşadığı mesajı veriliyor.

Garanti BBWA için çekilen reklam filminde özenle yapılan saç makyaj hazırlığı sonucunda ‘Atatürk’ olarak kamera karşısına geçen Hakan Dinçkol, reklam filmini izleyenlerden tam not aldı.

DUYGULANDIRAN HİKAYE

Eski Türkiye Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da instagram hesabından reklam filmini paylaşarak ‘Bu hikaye beni çok duygulandırdı’ yorumunda bulundu.

Reklam filmini kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncuya takipçilerinden yüzlerce tebrik mesajı geldi.

Hakan Dinçkol daha önce de ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisinde yine Mustafa Kemal Atatürk’e hayat vermiş ve çok beğenilmişti.