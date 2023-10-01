Hakan Cengiz, Özlem Yıldız’a konuk oldu

Gayrimenkul, inşaat, enerji ve tekstil alanlarında uluslararası faaliyette olan ve yaptığı yatırımlarla sektörlere taze kan sağlayan Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, geçtiğimiz gün Özlem Yıldız’ın TV programına katıldı.

Yıldız’la, Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün son durumunu konuşan Cengiz, ev almak isteyenlere yatırım tavsiyesi verdi.

İnşaatın, Türkiye’de en hızlı gelişim gösteren sektör olduğunu söyleyen başarılı iş insanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ev almak, yatırımcısına kısa ve uzun vadede daima kazandıran bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. Türk insanındaki ‘Başımızı sokacak bir evimiz olsun’ düşüncesi biraz şekil değiştirdi. ‘Yaşanabilir ve sosyal ihtiyaçlarım dahil her ihtiyacımı yakınımda karşılayabileceğim bir alan istiyorum’ hedefimiz haline geldi. Konut edinme gayreti her dönem yeme içme ihtiyacımızın hemen yanında yer aldı.”