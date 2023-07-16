Hafsanur Sancaktutan 'Sektörden biriyle aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı!

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Ünlü oyuncu, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

◊ Son üç yılda, iyice tanındıkça sende neler değişti?

Sektöre ilk girdiğinde 19 yaşımdaydım. Daha çocuktum; gelişmeye devam ediyorum. Ben tam kendimi tanımaya çalışırken, insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştığım bir işe girdim. Sonra şunu sorguladım; ‘Bir şeyler anlatmaya çalışırken acaba ben anlıyor muyum?’. Ben de büyüyorum, doğru anlamam lazım ki anlatabileyim. Yani büyüdüğümü hissettim, olgunlaştım, daha herkesi düşünür bir tarafa geçtim. Oyunculuk yapıyorsam, daha önce çok anlatılmamış farkındalıkları, çok açılmamış ama açılmaya ihtiyacı olan konuları, insanlara gerçekten fayda sağlayacak bir şeyleri oynamak çok istiyorum. Algılarım değişti.

◊ Tanındıkça renkli bir hayat geliyor, neler gidiyor?

Özgürlüğün gidiyor, yetmez mi?

◊ Kaybettiğin oldu mu özgürlüğünü?

Ben bir ilişki yaşadığımda bunu insanların içinde yaşamayı tercih etmiyorum, zaten yeterince ekrandayız. Bunu da bir tek yurtdışına çıkabildiğimde rahat yapabildiğimi fark ettim, yani bu özgürlük.

◊’Özgürlüğümü alın, şöhret olayım mı’ yoksa ‘Özgürlüğümü verin, sıradan bir kız olayım mı’ dersin?

Bilmiyorum Hakan! Son zamanlarda şunu sorguladım; bir ilişki içindeysen, işin ön planda olsun ilişkin önüne geçmesin diye istediğin gibi gezemeyeceksen bu ilişki olmaz ki, ilişki bence dilediğin gibi yaşayabilmek. Sanırım adı konmuş bir ilişkide bu ‘Aman birlikte görüntü vermeyelim’ durumlarını aşmak istiyorum artık.

◊ Sektörden bir ilişki çok zor o halde. Bir ilişkide iki taraf da ünlüyse ayrılık sonrası fanların yorumları can sıkıcı,

yaralayıcı olabiliyor. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Önce yaşıyorsun, sonra biraz üzülüyorsun ve öğreniyorsun ki bunlar hep olacak. Sonra da bunlarla başa çıkmayı öğreniyorsun. Yoksa kimse hiç deneyimlemeden böyle bir acıyla baş etmeyi öğrenemiyor. Klavye başında yazdıklarının, insanı başka yere çekebilecek yorumlar olduğunu kimse düşünmüyor, o yüzden onların yerine de sen düşünmek zorunda kalıyorsun.