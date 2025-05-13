Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilişkisinde flaş gelişme!

Ayaklıgazete'nin haberine göre; Kubilay Aka sevglilisi Hafsanur Sancaktutan'a sürpriz bir şekilde organize ettiği günde diz çökerek evlilik teklifini yapıp yüzüğü taktı.



Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka’nın romantik bir şekilde yaptığı evlilik teklifi kabul etti ve yüzüğü taktı.



Sancaktutan yüzüğü parmağında soranlara kaçamak cevaplat verirken ikili şimdilik çok yakınlarının bildiği ve gizledikleri öğrenildi.