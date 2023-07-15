Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? AVM'de görüntülendiler!

Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? İşte haberin detayları...

Kerem Bürsin ve Ya Çok Seversen dizisinde rol aldığı arkadaşı Hafsanur Sancaktutan, geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi.


Oynadıkları dizide performanslarıyla büyük beğeni toplayan ikili, set arasında kahve alırken görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Kolay gelsin arkadaşlar, setten çıkıp kahve almaya geldik. Çalışıyoruz ve şimdi tekrar sete doğru gidiyoruz" demekle yetindi.


Kahve alma sırasında kendilerini fark edenlerin yoğun ilgi gösterdiği Bürsin ve Sancaktutan, fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek kısa sürelide olsa sevenlerine zaman ayırdılar.

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Hafsanur SancaktutanKerem Bürsin

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