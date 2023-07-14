Hafsanur Sancaktutan'dan güzellik algısıyla ilgili flaş itiraf

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Vogue dergisine kapak oldu.

Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinde Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçen oyuncu, "Kadın meslektaşlarınızın belirli beden ve güzellik kalıplarına sıkıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz" sözlerine, "Maalesef sosyal medyadan etkileniyoruz. Benim dudağımda bir iz var, hiç sevmezdim ve kusurum olarak görürdüm. Güzellik algısının bu olmadığını fark ettiğimden beri, kendimi olduğum gibi kabul etmenin verdiği dayanılmaz rahatlığını yaşıyorum" dedi.