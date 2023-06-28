Hadise'ye takipçisinden şok mesaj 28.06.2023 12:43 Ünlü şarkıcı Hadise, hayranlarından şok mesajlar aldı. İşte haberin detayları... Ünlü şarkıcı Hadise, sevenlerinin bayramını kutladı. Instagram'dan altı kare paylaşan şarkıcıya, hayranlarından şaşırtan mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine Bodrum'a giden Hadise'nin sırtındaki yanıklar dikkat çekti. Şarkıcıya bir takipçisi, "Amele yanığı olmuşsun ablam" diye mesaj gönderdi. Hadise'ye buna benzer çok yorum yapıldı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Hadise