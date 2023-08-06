Hadise rekor kırdı

Hadise'nin Kuşadası konserinde hayranları saatler öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.
Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Bodrum Antik Tiyatro'da bilet satış rekorları kırılan, merdivenlerinin bile satıldığı konseri sonrası 5 Ağustos'ta KuşadasıAltın Güvercin Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluştu.
Büyük izdihamın yaşandığı, kapılarda uzun kuyruklarin oluştuğu konserde Hadise, Valentino imzalı kıyafetiyle nefesleri kesti.
Eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine 6 dansçısıyla imza atan Hadise, konserlerinde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Şarkıcı, kombiniyle damga vurdu.
Hadise'nin kombini sosyal medyada da gündem oldu.