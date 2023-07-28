Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay... İşte detaylar...

Hadise, yaz konserlerine devam ediyor.


Geçtiğimiz gece Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Hadise, eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imzasını attı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Hadise GCDS markasından bir elbise giydi.

3 saate yakın sahnede kalan Hadise konserinde Murda sürprizi yaşandı. İkili birlikte yayınladıkları düetleri seslendirdiler. Adları aşk dedikodusuna karışan ikilinin, samimi dansı dikkat çekti.

Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

HadiseMurda

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi