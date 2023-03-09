Hadise'nin Depremzedeler İçin Destek Verdiği Yardım Kampanyasında 11 Milyon Euro Toplandı

Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in "People Help the People" adlı yardım şarkısı 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başladı. Şarkıyı, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü olan Hadise otuzdan fazla şarkıcı ve müzisyen ile birlikte kaydetti. Şarkı için düzenlenen depremzedeler için bağış kampanyasından 11 milyon euro gelir elde edildi. "BELÇİKA'DA DOĞDUM AMA KÖKLERİM TÜRK" Hadise gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: “Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen 'Ne zaman yapıyoruz, ne zaman uçabilirim' dedim. Bunun olmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim kalp." Hadise'nin yanı sıra ; Astrid Stockman, Axelle Red, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau (Koen ve Kris Wauters), Dana Winner, Francisco Schuster, Geike Arnaert, Grace, Gustaph, ILA (İlayda Çiçek), Isabelle A, Johannes Genard, Lady Linn, Laura Tesoro, Maksim, Margriet Hermans ve Celien, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Novastar (Joost Zweegers), Olivia Trappeniers, Paul Michiels, Peter Van Laet, Pommelien Thijs, Selah Sue ve Starlings (Tom Dice ve Kato) şarkıda sesleriyle yer aldı. Jeroen Swinnen’ın yapımcılığı üstlendiği şarkının kaydında: Basta Flip Kowlier, davulda Isolde Lasoen, klavyede Jef Neve, çelloda Jeff Assy, akustik gitarda Joost Zweegers ve gitarda Milo Meskens. Nina Babet şarkı koçu olarak yer aldı.