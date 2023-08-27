Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e sahnede göndermede bulundu

Ünlü şarkıcı Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e sahnede göndermede bulundu. İşte detaylar...

 

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile beş ay süren evliliğini tek celsede bitirmişti.


Ünlü şarkıcı, son günlerde çıkan Dinçer'le barıştığı iddiasıyla ilgili açıklama yapıp, haberlerin doğru olmadığını söylemişti.


Hadise, Bakü konserinde iş insanına göndermede bulundu.


Şarkıcı, Evlenmeliyiz eserini söylediği sırada parmağında yüzük olmadığını göstererek parçanın, "Bence evlenmeliyi bu sene" sözlerinden sonra "Hayır" diye bağırdı.


Hadise'nin yüzünü ekşitmesi ise dikkat çekti.

 

 

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HadiseMehmet Dinçerler

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