Hadise'den sert açıklama!

Hadise, Bağcılar'da bir mahallede suculuk yapan 60 yaşındaki Metin Şenay'ın yıllarca çocukları istismar etmesine sert tepki gösterdi.

Şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı.



Hadise, "Yıllar önce canlı yayında Özgecan için adelet isterken yasaların değişmesi gerektiğini kadın cinayetleri ve çocuklara uygulanan istismarlara çok daha ağır cezalar verilemesi gerektiğini söylemiştim. Yıllar geçti değişen tek şey vahşetin boyutu oldu! Daha fazla kadın öldü, daha fazla çocuk tecavüze uğradı! Yıllar boyu, sayısı belli olmayan sayıda çocuğa tecavüz eden bir sapık, korkusuzca bunları yapıyorsa ortada büyük bir yanlış var demektir! Bu sapıkları, katilleri “bana bir şey olmaz” kafasından çıkartıp gereken cezaları verdiğimiz an o zaman başarmış olacağız! Bir insan olarak en ağır ama en ağır cezayı almasını istiyorum! Çok üzgünüm" dedi.