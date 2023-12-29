Haan’da sanatsal yeni yıl daveti

İki yıldır sanat alanında yaptığı faaliyetlerle çok sayıda insana ilham olan Maison Yirmisekiz, misafirlerine yeni yılda üyelik sistemi ile sanat, moda, tasarım, mimari, mücevher ve gastronomi alanında uzman kişilerle bir araya gelerek yapacakları program detayından bahsederken duyduğu heyecanı da dile getirdi.

Yaşam alanlarına sanatsal dokunuşlarla derinlik katan, sanatın konumlanma alanlarını günlük hayatımıza taşıyan ‘Haan’ ve sofra kültürünü modern, rafine ve evrensel bir bakışla sunan ‘Table and Settings’ kurucusu Neslihan Torun Kaya’nın 2023-2024 kış koleksiyonu davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Davette modern Türk sanatının önde gelen sanatçılarının yaklaşık 350 eserden oluşan Neslihan Torun Kaya ve Mehmet Kaya koleksiyonunun dönemsel geçişlerle, Dr. Feride Çelik tarafından küratöryel bir seçki oluşturuldu ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Maison Yirmisekiz’in yılbaşı davetine katılan isimler arasında; Berna Tokar, Şükran Güzeliş, Gülşah Alkoçlar, Zafer Kozanoğlu, Zeynep Kartal, Hacer Pala, Berrin Ak, Aslı Tandoğan, Alev Borançılı, Aleyna Undeger, Aslı Akyazıcı, Aslı Öztürk, Aysegül Arayıçı, Bahar Tanju, Berna Güler, Cansın Denizer, Ceren Erdilik, İnci Kaplan, Ece Pekbaşaran, Neslihan Sagun, Eda Güney, Elif Dalkıran, Esra Üner, Ferda Genç, Banu Özkabaş, Banu Seyhan, Jale Balcı, Melis Buyruk, Merve Öztopaloğlu, Meyra Ilıcak, Miray Ağaoğlu, Merve İskilipli, Müge Onan, Tülay Karadeniz, Yasemin Gebeş vardı.