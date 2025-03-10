Güzellikte Paris dokunuşu: 1944 Paris’in en yeni makyaj koleksiyonu

Doğal İçerikler ve Yüksek Koruma ile Kusursuz Bir Cilt Görünümü

1944 Paris’in orta kapatıcılıktaki BB Kremleri, cilt tonunu eşitleyen ve doğal ışıltılı bir görünüm kazandıran formülüyle makyaj rutinini yeniden şekillendiriyor. İçeriğinde bulunan kuşburnu yağı, incir özü ve aloe vera sayesinde cildi derinlemesine nemlendirirken, SPF 50 güneş koruma faktörü ile zararlı güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyor.

Tüm cilt tiplerine uygun olarak geliştirilen BB Kremler, yumuşak dokusuyla kolayca uygulanıyor ve gözle görülür şekilde pürüzsüz bir cilt görünümü sunuyor. Ultra hafif yapısı sayesinde ciltte ağırlık hissi yaratmadan kadifemsi bir bitiş sağlarken, tek sürüşte renk eşitliği ve cilt konforunu bir arada sunuyor.

Beş Farklı Renk Seçeneği ile Özgün Güzellik

Kendi büyüsünü yaratan beş farklı renk alternatifiyle sunulan 1944 Paris BB Kremleri, her cilt tonuna uyum sağlayarak özgüven dolu bir makyaj deneyiminin anahtarını sunuyor.

Seçkin Eczanelerde ve Online Satış Noktalarında

1944 Paris, Medko Kozmetik güvencesiyle Türkiye’deki seçkin eczanelerde satışa sunulmuştur. Medkokozmetik.com veya dermoeczanem.com web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.