Güzellik ve kişisel bakım ödülleri gecesinde yıldızlar geçidi

Yılın en iyi ürünleri; cemiyet hayatından birçok ünlü isim, basın mensubu ve influencerların katılımıyla Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleşen ödül töreninde tescillendi.

Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği gecede Başak Dizer, Başak Gümülcinelioğlu, Demet Akbağ, Deniz Marşan, İpek Filiz Yazıcı, Mert Fırat, Özge Özpirinçci, Sedef Avcı, Selen Karabulut ve Şahika Ercümen çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım sektöründe trendlere yön veren ve ilklere imza atan Watsons Türkiye’nin, bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde; yılın en iyi ürünlerinin yanı sıra başarıları, güzelliği ve stiliyle öne çıkan ünlü isimler ödüllendirildi.

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyilerinin” belirlendiği 10. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 26 farklı kategoride 141 aday ürün tüketiciler tarafından oylandı. 2.5 milyonu aşan rekor oy kullanımı ile kategorilerinde en çok oy alan ürünler ödül almaya hak kazandı.

Burcu Esmersoy’un sunumuyla Raffles Hotel İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde yılın en iyileri ödülleriyle buluştu.

“En Güzel Cilt Ödülü” – Sedef Avcı “En Güzel Göz Ödülü” – İpek Filiz Yazıcı “En Güzel Saç Ödülü” – Başak Gümülcinelioğlu “En Güzel Gülümseme” – Özge Özpirinçci “En Stil Designer Ödülü” – Başak Dizer & Deniz Marşan “Yılın Makyaj Artisti Ödülü” – Selen Karabulut “En Güzel Kalp Ödülü” – Mert Fırat “Sonsuz Başarı Ödülü” – Demet Akbağ “Yılın İlham Vereni Ödülü” – Şahika Ercümen

Watsons’ın renkli dünyasını yansıtan büyüleyici gecede davetliler caz müzik eşliğinde karşılandı. Aslı Kızmaz, kırmızı halıda cemiyet hayatından birçok ünlü isimle özel röportajlara imza attı.

Watsons’ın “sürdürülebilir yaşam” misyonunun çevresel ekseni kapsamında TEMA Vakfı iş birliğiyle her davetli adına bir adet fidanın bağışlandığı gece, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan CEO Band’ın perküsyon şovuyla başladı.

Ünlü koreograf ve sanat yönetmeni Nebi Birgi’nin Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin 10.yılına özel hazırladığı dans şovu büyük beğeni topladı.

Gecenin sürpriz ismi ise Türkiye’nin önde gelen rock müzisyenlerinden Teoman oldu. Sahnede geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Teoman, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ödül gecesinde caz grubu Manuş-u Âlâ ve soul müzik sanatçısı Su Sonia, sahne performansları sergilerken, sahne aralarında da ünlü radyocu Geveze misafirlere eşlik etti.