Güzeller güzellik merkezi açtılar

Fashiontv Türkiye Yönetim kurulu başkanı Enis Onat “fashiontv'nin estetik ve güzellikle buluşturduğu güzellik merkezleri, sektörde yeni bir çığır açmayı hedefliyor” dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından olan “fashiontv”, güzellik sektöründe de iddialı bir adım attı. Tayland, Endonezya, Malezya, Dubai ve Hindistan'dan sonra, “fashiontv Beauty Merkezleri” şimdi de Türkiye'de açıldı. Kurumsal ve hijyenik bir hizmet anlayışıyla, uzman kadrosuyla hizmet verecek olan merkezlerin ilki, önceki gün İstanbul Ataköy Towers’da kapılarını açtı ilk misafirlerini ağırladı. fashiontv Türkiye Yönetim kurulu başkanı Enis Onat “fashiontv'nin estetik ve güzellikle buluşturduğu güzellik merkezleri, sektörde yeni bir çığır açmayı hedefliyor” dedi.

Açılışa fashiontv Türkiye Yönetim kurulu başkanı Enis Onat ve eşi top model Melissa Onat, fashiontv 2023 Güzellik Yarışması Kraliçesi ve model İclal Okur, modacı Cafer Andıç ile güzellik merkezi temsilcisi Tacettin Okur da katıldılar.