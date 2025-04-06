Güzeller gemide kampa girdiler

Bu yıl Vizyon Production ile Miray Cruises iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması”nın hazırlıkları tamamlandı. Cruise gemisinde Yunan Adaları turunda yapılan yarışmaya Türkiye ve Yunanistan’dan güzeller katılıyorlar.

İki ülkede yapılan elemeler ile belirlenen finalist güzeller Ege Denizi’nde kraliçe unvanını kazanmak için ter dökecek. Final gecesi öncesi gemide kampa giren güzeller ve jüri üyeleri hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. 8 Nisan Salı akşamı Atilla Kaplakarslan’nın koreografileri ve Arif Işık’ın sanat yönetmenliğinde yapılacak “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması” final gecesinde güzellerin geçişleri ve Miray Cruises Animasyon Grubu Dans Şovları tura katılanlar tarafından da izlenebilecek.

Kampta hazırlıklarını sürdüren finalistlerin çalışmalarına katılan jüri başkanı Salih Güney ile jüri üyesi olan 2014 Yunanistan güzeli Athanasia Kofinioti, Av.Kasım Aksoy ve geçen yılın kraliçesi Kadriye Nur Çelebi, ikincisi Gökçen Pınarbaş ve üçüncüsü İdil Karakuş güzellere moral ve tavsiyeler verirken birlikte fotoğraf çektirdiler. Salih Güney her yıl olduğu gibi bu yılda finalist güzeller ile selfie çektirmeyi ihmal etmedi.

Vizyon Production tescilli yarışması olan “2.Miss Cruise Güzellik Yarışması”nın final gecesinde gecenin sunuculuğunu İshak Akbay ile Anastasia Pattaban Türkçe ve İngilizce olarak yapacaklar. Yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan “Miray Cruises ve Vizyon Production ortak çalışmasıyla düzenlediğimiz 2.Miss Cruise Güzellik Yarışması’nda amacımız, iki ülke arasında dostluk bağlarını güçlendirmek ve yarışmayı kısa zamanda uluslararası boyuta taşımak olacak” dedi.

Yarışmanın bu yılki jüri başkanlığını ünlü aktör Salih Güney yaparken, jüri üyeliklerini ise Vedat Uğurlu, oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, oyuncu Volkan Severcan, iş insanı ve Dünyada İyilik Var Derneği başkanı Menekşe Kankavi, sanatçı Pınar Aylin, yazar ve mentor Adil Yıldırım, 1996 Türkiye güzeli Sevilay Öztürk, 2014 Yunanistan güzeli Athanasia Kofinioti, Jolly Tour onursal başkanı Sinan Vardar, Miss Cruis 2024 kraliçesi Kadriye Nur Çelebi, iş insanı Bahri Can Ekmekçi, Av. Kasım Aksoy, Dt. Mehmet Özel, cruise gemisi kaptanı Charlios Petridis, danışman Güler Gürcan, gazeteci Hakan Solaker ve Yunanistan delegesi Emre Yasin Hoş yapacaklar.

Finalist güzeller final gecesinde ayrıca Louren Mayo ve Geographical Norway markalarının yeni sezon kreasyonlarını podyumda sergilerken, organizasyona Stüdyo Barbar fotoğraf çekimleri, Özlem Saçar saç ve makyajla ve Mak Tasarım’da gecenin ödülleri ile destek veriyor.