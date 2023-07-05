Gurur Aydoğan tarzını konuşturdu

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, bayram tatilini fırsat bilerek soluğu İtalya’da aldı.



8 günlük İtalya tatilinde Milano’dan Portofino’ya kadar birçok şehri gezerek akıllardan silinmeyecek güzel bir tatil geçiren Aydoğan, tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.



Katalog çekimlerini anımsatan fotoğraflarıyla binlerce beğeni alan Gurur Aydoğan, tarzıyla da görenlerden tam not aldı.