Gurur Aydoğan'dan dev yatırım!

Ünlü isimlerin Atina'da ev alma kervanına Gurur Aydoğan da katıldı.

Oyuncu, Yunanistan'ın başkentinden ev aldı.

Türk bir emlakçının Aydoğan'ın ev aldığı belgeleri imzaladığı anı sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Oyuncunun, Atina'nın popüler olan bir yerinden aldığı eve 500 bin euro verdiği iddia edildi. Türklerin en fazla yatırım yapan yerlerin başında olan Atina'dan ev alan Aydoğan'ın bir ayağı bundan sonra orada olacak.

Yakın olması nedeniyle komşuyu tercih eden oyuncu, sık sık Yunanistan'a geçecek.