Gurme Mehmet Yaşin’e doğum günü sürprizi

Ünlü gurme ve gazeteci Mehmet Yaşin, 77. yaşını Suadiye Sahan Restoran’da düzenlenen özel bir davetle kutladı.

Gazeteci Başak Okşak’ın “Bir Eylül Akşamı” temasıyla düzenlediği geceye; Teoman Hünal, Özge Samancı, Neşe Biber, Ayfer Yavi, Savaş Özbey, Savaş Ergen ve Balçiçek İlter’in de aralarında bulunduğu yakın dostları katıldı.



51 yıllık gazetecilik serüveninden ve seyahat anılarından söz eden Yaşin, gecenin sonunda yaşadığı sürprizle duygulandı. Üzerinde mumlarla servis edilen fıstıklı kebap eşliğinde 77. yaş günü kutlanan Yaşin, “Sizlerle birlikte olmak bana hem eskiyi hem yeniyi hem de özlemi hatırlattı. Bu güzel geceyi aklımıza düşüren Başak Okşak’a ve hepinize çok teşekkür ederim” dedi.