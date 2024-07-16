Gurme dokunuşuyla sokak lezzetlerini bir şölene dönüştüren Snob Burger&Pub konseptiyle şimdi Eskişehir’de

Yeme içme sektöründe 14 marka ve 50’nin üzerinde restoranla faaliyet gösteren Akkomarka’nın sokak lezzetlerini gurme bir deneyime dönüştüren markası Snob, artık Eskişehir’de! Hamburger zincirleri arasında Amsterdam’da şubesi bulunan tek Türk markası olan Snob Eskişehir, Burger&Pub konseptiyle hamburger çeşitlerinden atıştırmalık tabaklarına, birbirinden leziz ve doyurucu menüsüyle misafirlerini bekliyor.

Sokak lezzetleri kaliteyle buluşuyor

Snob Eskişehir, satır sucuklu humustan mac&cheese toplarına, çıtır tavuktan parmesanlı patates kızartmasına kadar zengin atıştırmalıklar sunuyor. Brioche ekmeğindeki hamburger köftesinin duble cheddar peyniri ve dana baconun leziz relish sosu, sumaklı mayonez, mac&cheese topu ve çıtır soğanla birleştiği Benji Burger, köfte, black truffe mayo, cheddar peyniri ve çıtır soğanla hazırlanan Bun Truffle Burger, Snob sos, cheddar peyniri, relish sosla sunulan Snob Dog gibi lezzetler misafirlerine unutamayacakları deneyimler yaşatacak. Vegan ve vejetaryen hamburger çeşitleri ve alkol menüsü de bulunan Snob Eskişehir, 110 kişilik kapasitesiyle 12.00-02.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Sokak lezzetlerini; kaliteli ve temiz malzemeler kullanan eğitimli şefler eşliğinde gurme bir deneyime dönüştüren Snob’un Amsterdam’ın yanı sıra Bağdat Caddesi, Galleria Alışveriş Merkezi, Moda, Özyeğin Üniversitesi ve Ataşehir’de de şubeleri bulunuyor. Kökleri, dünyanın farklı kültürlerinden ve sokaklarından alınan ilhama, yıllar süren bir araştırmalara ve sokağa duyulan saygıya dayanan Snob, herkesi ayaküstü bir lezzet deneyimine davet ediyor.

Sorumlu Restoran Hareketi’nin bir parçası

Snob, sürdürülebilirliği odağına alan ve gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmemeyi ilke edinen Sorumlu Restoran Hareketi’nin de katılımcısı. Kaynakların sözde değil, gerçekten gerektiği kadar kullanılması için farkındalık yaratılmasına destek veren marka, gıda atıklarını Sorumlu Restoran Hareketi’nin kompost tesisinde gübre ve hayvan mamasına dönüştürerek, misafirlerine ücretsiz dağıtıyor. Ayrıca Sorumlu Restoran Hareketi kapsamında mamalar iş birliği yapılan barınaklara, organik gübreler de üreticilere ulaştırılıyor.

Adres: Cassaba Modern AVM - Hoşnudiye Mahallesi 770 sokak no:4/101 Tepebaşı Eskişehir

Rezervasyon: 0533 730 88 39 / 0530 762 53 95