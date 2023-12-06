Gürgençler'in Ankara'daki mağaza açılışlarına ünlü çıkarması

Gürgençler'in Ankara'daki mağaza açılışlarına ünlü çıkarması. İşte detaylar...

Gürgençler, geçtiğimiz gün Ankara’da art arda yeni Apple Premium Partner mağazalarının açılışını ünlü isimlerin katılımıyla ve muhteşem etkinliklerle gerçekleştirdi. Türkiye'nin en yaygın Apple Yetkili Satıcısı ve Servis Sağlayıcısı olan Gürgençler, Ankara’da Next Level AVM ve Panora AVM’de iki yeni mağaza açtı.


Özge Ulusoy ve Serhat Kaynarpınar'ın sunuculuğunda, TG Entertainment organizasyonuyla gerçekleşen açılışın ilk gününde İbrahim Büyükak, ikinci gününde ise Zafer Algöz ve Can Yılmaz açılış kurdelelerini Gürgençler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürgenç’le birlikte keserek renkli bir açılış gerçekleştirdiler.

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