'Günümüzde müzik yapmak zor'

Oylum Seçin'in "Müzik piyasasını nasıl buluyorsun?" sorusunu Ege "Birine bakarak rekabet etmiyorum. Başarılı olmak istiyorsanız yetenek ve istikrar şart. Fakat şu da bir gerçek ki günümüzde müzik yapmak artık çok zor. Sosyal medyanın etkisi büyük. Ne kadar paran varsa o kadar çok ünlü oluyorsun" diye yanıtladı.

İNSANLARIN ANILARININ PARÇASIYDIK

Ege "Bizim zamanımızda insanların anılarının bir parçasıydık. Biz kendi kararlarımızı kendimiz verebilirdik ama şimdi sizin adınıza sanal dünya karar veriyor" dedi.

ASYA GİBİ KAÇ KİŞİ VAR Kİ

Seçin'in "Asya ile düet fikri nasıl ortaya çıktı?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Yalan Oldu şarkısını 2012 yılında yazmıştım. Yarım kalan işlerime göz atarken menajerim bu şarkıyı hatırlattı. Şarkının benim olduğunu bile unutmuşum. Her şarkının bir kimliği kaderi oluyor. Tekrar nasıl bir düzenleme yapayım derken o an televizyonun açık olması ve tesadüfen Asya'nın bir şarkısına rastlayınca evet bu şarkıyı Asya ile okumalıyız dedim. Normalde en az 1.5 saatlik bir çalışmayı Asya 20 dakika da vokalleri dahil okudu. Piyasada böyle kaç kişi var ki"

YENİ KİTAP GELİYOR

Oylum Seçin'in "Yeni bir kitap çalışması var mı?" sorusunu Ege "Evet" cevabını verince, Seçin "Kedice Bir Veda mı yoksa" yorumuna "Evet olabilir" dedi.