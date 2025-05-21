Guns N' Roses'in kulis istekleri dikkat çekti!

Guns N' Roses konserine geri sayım başladı. BKM’nin 30. Yılında, BKM Organizasyonu ile ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek tarihi konsere sayılı günler kala, dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı.



KONSER İÇİN 13 DEV TIR YOLDA

Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için Dev 13 tırlık ekipman Türkiye’ye gelmek üzere. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak.

KULİS İSTEKLERİ ARASINDA DAMAK ÇATLATAN TÜRK LEZZETLERİ

Axl Rose’un tamamen siyah dekore edilmesini istediği kulis ve grubun Türkiye’ye özel hazırlattığı geleneksel lezzetlerle dolu menü birleşince, bu konser yalnızca sahnesiyle değil, perde arkasıyla da uzun süre konuşulacak.



AXL ROSE, SLASH VE DUFF MCKAGAN YENİDEN BİR ARADA!

2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne almaya hazırlanan grup, dev prodüksiyonuyla şehre adeta çıkarma yapmaya geliyor. Haftalardır devam eden prüdüksiyon hazırlık sürecinde kullanılacak kablo 150 km’yi aşıyor.



SADECE SAHNE DEĞİL, KULİS DETAYLARI DA EN AZ KONSER KADAR KONUŞULACAK

Axl Rose, kulisinin tamamen siyah dekore edilmesini isterken, grup geleneksel Türk Mutfağı’ndan özel bir menu talep etti. İmam bayıldı, lahmacun, kebap, içli köfte, zeytinyağlı sarma, hünkar beğendi ve baklava gibi Türk lezzetleri, grubun kulis listesinde yer aldı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen grup, İstanbul’da orijinal tam kadrosuyla sahne alacak. 1993’teki efsane konserin ardından, 32 yıl sonra aynı stadyumda yeniden tarih yazılacak.

Sahne enerjisiyle dikkat çeken Amerikan rock grubu Rival Sons’un açacağı gecenin finalinde, efsane grup Guns N’ Roses unutulmaz bir performansla sahneyi devralacak.