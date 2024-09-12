Güneşin zararlı etkilerine karşı dört mevsim tam koruma!

Güneşin zararlı etkileri sadece yaz aylarında değil dört mevsim cilt sağlığını olumsuz etkileyen unsurların başında geliyor. Cilt yaşlanmalarında birinci derece etkili olan güneş ışınlarının zararlı etkileri yaz ayları kadar kış aylarında da cilt sağlığını tehtid ediyor. Cilt kırışıklıkları, leke oluşumu gibi cilt rahatsızlıklarını tetikleyen UV ışınları her mevsim ciltle temas ederek cildi savunmasız hale getiriyor. Pierre Fabre laboratuvarlarında dört mevsim sağlıklı ve canlı bir cilt için geliştirilen ve güneşin zararlı etkilerine karşı tam koruma sağlayan inovatif ürünler deneyen herkesin ilk tercihi oluyor.

Avène Intense Protect SPF 50+

Bebek, çocuk ve yetişkinlerin kullanımına özel olarak çok yüksek koruma sağlayan Avène Intense Protect SPF 50+, cildinizi dört mevsim güneşin zararlı etkilerinden koruyarak güneş kaynaklı erken yaşlanmanın etkilerini azaltıyor. En hassas ciltler için özel olarak geliştirilen, çok yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu olan Intense Protect SPF 50+, bebek, çocuk ve yetişkin tüm ailenin yüz ve vücut kullanımına uygun formülüyle hem güneşten hem de telefon, televizyon, bilgisayar gibi ekranlardan da gelen mavi ışığa karşı da koruma sağlıyor. Suya dayanıklı ve akışkan dokusuyla Intense Protect SPF 50+ ile her mevsim sağlıklı bir cilt sizleri bekliyor.

Ducray Keracnyl Fluid SPF 50+

Akneye eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilen Keracnyl Fluid SPF 50+, güneş ışınlarının zararlı etkilerini önlemeye ve azaltmaya destek oluyor. Myrtacine® ve Celastrol içeriğiyle, akne kaynaklı cilt kusurlarını azaltmaya ve yeniden oluşumunu önlemeye yardımcı Keracnyl Fluid SPF 50+ suya dayanıklı formülü ile ciltte yağlı bir his bırakmadan mat bir görünüm sağlıyor.

Ducray Melascreen UV SPF 50+

Ducray Melascreen UV SPF 50+, içerdiği aktif bileşenler sayesinde, güneşin zararlı etkilerini önlemeye ve azaltmaya yardımcı olurken mavi ışığa karşı da koruma sağlıyor. İçeriğindeki Azelaik asit ile leke oluşumundan sorumlu olan melanin üretimini düzenlemeye yardımcı olurken, özel formülü sayesinde kahverengi lekeleri azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik hamile (3. Aydan itibaren) ve emziren kişiler Melascreen UV SPF 50+’yi günlük olarak kullanabiliyor.*

*Pierre Fabre Klinik Veriler.

Yağlı his bırakmayan, suya ve terlemeye karşı dayanıklı Melascreen UV SFP 50+, akışkan ve krem olmak üzere 2 farklı dokusu sayesinde hem normal/karma hem de kuru cilt tiplerine kullanım fırsatı sunuyor.

Avène Termal Su Mucizesi Her An Yanınızda!

Avène Termal Su, 50 yılı aşkın bir yolculuk sırasında mineraller ve eser elementlerle yüklenir ve ona eşsiz karakterini veren özel bir mikrofloraya ulaşır. Günlük cilt bakımının en ideal tamamlayıcıları arasında yer alan Avène Termal Su’yu, tüm cilt tipleri güvenle kullanabilir. Güneş sonrası, kurutucu tedavi sırasında, yüzeysel prosedür bakımlarında (tıraş sonrası, epilasyondan sonra…) ve rahatsızlık hissinde kısaca her an yanınızda. Cildi rahatlatarak yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkisiyle günlük bakım rutininizin ayrılmaz bir parçası haline dönüşüyor. Cildi kurutmadan serinleterek rahatlatan Avène Termal Su, sıcak ve soğuk havalarda kullanım için de ideal çözümler sunuyor.