Gündüzleri tamirci gece oyuncu

* Oyunculuk hikayeniz nasıl başlıyor?

İstanbul’da doğdum, büyüdüm. Klasik olacak ama çok küçük yaşlardan itibaren aile meclisine taklit komiklik gibi serüvenlerden geçtim. 2019’da yazdığım bir oyunu bir belediyeye sundum. Yönetmenliğini değerli hocam Hakkı Ergök’ün yapmasıyla ilk tiyatro oyunumla seyirciyle buluştum. Daha sonra “ Yapayalnız “ isimli filmde başrollerden biriydim. Böyle bu güne kadar akıp gitti.

* Oyunculuk öncesi bir iş hayatınız var mıydı?

Hala devam eden oto tamircisi apoletlerim hüküm sürüyor.

* Dizi, sinema oyunculuğu içinden en zor olanı tiyatro ve siz tiyatro ağırlıklı ilerliyorsunuz.

Tiyatro başka bir tutku. Anlık ve çok canlı. Karşındakini gözlerine mahkum ederek oynuyorsun ve bu çok heyecanlı oluyor.

* Ziya Morkoç Tiyatrosu'nu kurmaya nasıl karar verdiniz? ( Sanırım babanızın ismini taşıyor? )

Bir gece ansızım babamın ismine bir şey yapmalıyım dedim ve kurdum. İyi ki de kurdum.

* 2025 yılının oyunları nelerdi?

erbokolojik, Kırk Kere Aşk, Kız İsteme Sanatı, Okunmamış Mektuplar. Almanya’da yazıp yönettiğim müzikal. “ Veysel Dava İnsanlık Davası “

“Bir tamircinin heybesinden çıkan hikayeler“

* Kız İsteme Sanatı, Miras Meselesi, Kırk Kere Aşk, Evimin Direği, Cinayet Masası, Sosyete Tükkan, Atma Ziya. Birer cümle ile oyunlar hakkında ne dersiniz? Hepsinin bir ironi yansıması var.

Hepsi çok güzel hikayeler. Aile komedileri, çapkınlık serüvenleri, aşk meseleleri, küçük bir kızın hayali. Kısacası hepsi bir tamircinin heybesinden çıkan hikayeler.

* ' Hayalci Tırtıl' çocuk oyunu da zordur. Siz zorları denemeyi seviyorsunuz?

Evet. Zor bir mecra. Ama çocukları çok mutlu ettik ve çok özel yerlerde çıkıp sahneledik. Sosyal sorumluluk projesi olarak.

“ Geniş ve çok yönlü hayal perdem var. “

* Yeni denemelerden çekinmiyorsunuz? ( oyun alanında oldukça cesursunuz) Bu size avantaj mı dezavantaj mı sağlıyor ?

Yeni her zaman iyidir. Müzikaller yazmayı seviyorum ve bu hayal tufanı beni çok etkiliyor. Geniş ve çok yönlü bir hayal perdem var.

* Yeni hedefler neler? ( Turne, yeni oyun )

Şimdi sinema zamanı. Yazdığım senaryoları hayata geçirmek hedeflerimin arasında.