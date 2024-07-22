Günay Musayeva Rus Yapımı başrolle geri döndü

Rusya yapımı "Yakın Mutluluk" adlı dizi İstanbul'da çekildi. Rus Melodram tarzda çekilen dizinin başrollerini Günay Musayeva, Alina Voskresenskaya, Mikhail Kremer, Anna Ardova ve Mehmet Polat paylaşıyorlar. Senaryosu, Fransiz yazar Emil Zol'un "Hanimin Mutlulugu" romanından uyarlanan dizinin çekimleri yaklaşık 4 ay sürdü.



Dizinin yönetmeni Pavel Drazdov "Türkiye'de ilk kez çalışıyorum, ama zaten doğa, oyuncu seçiminden anlaşılıyor ki ülkelerimizdeki film yapımının ilkeleri birbirine çok yakın ve aynı "film dilini konuşuyoruz."dedi.

Günay Musayeva rolü ve proje hakkında " Bir süredir ekranlardan uzak kalmıştım. Yeni bu rolle, iddialı bir karakteri canlandırmak benim için keyifli bir yolculuk oldu."dedi. Proje önce Rusya'nın dijital platfomlarından Kion ve Russia 1 kanalında yayınlanacak. Daha sonra Türkiye ve çeşitli ülkelerde yayına girecek. Dizinin çekimleri Kapalı Çarşı, Maslak ve Suadiye gibi yerlerde gerçekleşti. Dizinin çekimlerinde yaklaşık 1000 kişi çalıştı.