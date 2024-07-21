Gün boyu lezzetleri ile şehrin yeni buluşma noktası: Blender Cafe

Beymen’in şehirli, yeni nesil, dinamik ve yenilikçi bir yaklaşımla hayata geçirdiği Blender Cafe, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar uzanan lezzetleriyle Karaköy sahili üzerindeki Beymen Galataport’ta kapılarını açtı. Blender Cafe; özel kavrulmuş kahvesi, geniş içecek menüsü, aperatifleri, sandviçleri, salataları ve günün her saatine eşlik eden yoğun lezzetleri ile şehrin en yenisi olarak adından söz ettirmeye başladı. Yeme – içme sektörüne Beymen imzasını atmak amacıyla Beymen bünyesinde kurulan Blender Cafe, Artisan Hospitality Group’un konseptlerinden ilki.

Beymen Galataport’un tam önünde, bitkilerle çevrelenmiş açık hava atmosferini şehirli, dinamik ve yenilikçi ruhuyla buluşturan Blender Cafe, şehri yaşamayı seven, dünyanın hızına ayak uyduran, alışveriş molaları arasında keyifli sohbetlere yer açan, kendine zaman ayırmak isteyen ve gün boyu rahatlıktan yana herkesin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.

Blender Cafe, iyi bir kahve yanında kruvasanla güne başlayanlar, simit ve peynir gibi kahvaltı klasiklerinden vazgeçmeyenler, öğle yemeğinde salata ya da lezzetli bir sandviç gibi hızlı ve sağlıklı seçenekler arayanlar, gluten tüketmeyenler ya da günbatımına karşı içkisine eşlik edecek lezzetli aperatifleri arayanları da kapsayan geniş menüsüyle kapılarını açtı.

Çok uzun yıllardır bünyesindeki farklı lokasyonlarda seçili yeme içme mekânlarına ev sahipliği yapan Beymen, bir süre önce yeme-içme sektörüne Beymen imzasını atmak amacıyla Artisan Hospitality Group’u kurdu. Blender Cafe; grubun farklı şehir ve lokasyonlara da taşınması planlanan konseptlerinden ilki. Ayrıca uzun zamandır dünya çapında isimler ile birlikte çalışılarak ortaya çıkarılan restoran konsepti ise sonbaharda Beymen Zorlu Center’da kapılarını açacak.

Artisan Hospitality Group; bünyesindeki cafe ve restoran konseptinin yanında yeni markalar ve konseptler ile yolculuğuna güçlenerek devam edecek. Türkiye’de lüksün öncüsü Beymen; yeni markaları ve konseptleri ile yeme-içme sektörüne a-la Beymen bir soluk getirecek.