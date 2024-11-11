Gülin İyigün: "Yatırımımı kendime yapıyorum."

Güzelliğiyle ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Gülin İyigün, Nişantaşı City's'de makyajsız görüntülendi. Yoğun bir tempo içerisinde olduğunu ifade edene oyuncu, “''0000 Kilometre' vizyonda, galaları devam ediyor. Dizi setim var ve set dışında doğallıktan yanayım” dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck’ın 15-16 Aralık'ta Türkiye'de vereceği eğitim için heyecanla geri sayıma geçen İyigün, “Kitabını daha önce okudum, çalışmalarını takip ediyordum. Duyar duymaz hemen bilet aldım. Oyunculukta derinleşmek ve bilinmeyen alanları keşfetmek için böyle fırsatları kaçırmam. Yatırımı kendime yapıyorum” diye konuştu.

Başarılı oyuncu, rol aldığı Gizli Bahçe dizisinden de bahsederek rolüne duyduğu tutkuyu dile getirdi. “Şevval, inanılmaz bir karakter. İlk okuduğumda, ‘Bu rol benim olmalı!’ dedim. Oyuncu için keşif alanı çok geniş ve bu fırsatlar nadir gelir. İzlerken bile heyecanlanıyorum,” diyerek rolüne olan bağlılığını paylaştı. Ayrıca Ebru Şahin ve Murat Yıldırım ile uyum içinde çalıştıklarını belirten İyigün, “Bütün ekip uyum içinde, sette keyifli bir atmosfer var” diye ekledi. Dokuz yıldır yoga eğitmenliği yapan İyigün, eğitim alanında da hedeflerinin olduğunu belirterek, “Yoga projelerimi genişletmek ve uzun vadeli projelerle farklı kitlelere ulaşmak istiyorum,” dedi.