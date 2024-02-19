Güler’den büyük yarışta Tavukçuoğlu’na destek

2024 Mart ayında seçimi gerçekleştirmesi beklenen Büyük Kulüp’ün başkan adayları arasında Melih Tavukçuoğlu yer alıyor. İş insanı Melih Tavukçuoğlu dün gerçekleştirdiği etkinlikle üyelerini bir araya getirdi.

Tavukçuoğlu, her biri kariyerinin doruğunda kişilerden oluşan ekibini tanıttı. Oldukça göz doyurucu olan kahvaltı sırasında ve sonrasında yapılan sunum ve ekip takdiminin ardından yapılan döner ikramına Nef’in kuarteti de müzik ziyafeti ile eşlik etti. Tavukçuğlu’na destek vermek üzere iş dünyasından ünlü isimler de Büyük Külüp’e gelmişti. Simple Dükkan’ın sahibi Seda Güler, oğlu Poyraz ile Melih Bey’i büyük yarışta destekleyen isimler arasında yer aldı.