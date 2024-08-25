Gülben Ergen'i yalnız bırakmadılar! Eski gelinleriyle göbek attılar 25.08.2024 11:13 Gülben Ergen'i yalnız bırakmadılar! Eski gelinleriyle göbek attılar. İşte detaylar... Gülben Ergen’in 2004'te evlenip 2007 boşandıgı ogulları Atlas, Ares ve Güney babaları Mustafa Erdogan babası Nazım annesi Süheyla Erdogan eski gelinleri Gülben Ergen'i yalnız bırakmadı. Bodrum 888 Private de sahneye çıkan Gülben Ergen, “Dogum günüm sebebiyle beni yalnız bırakmadılar. Süheyla abla ve Nazım amca ile bizim ilişkimiz hiç eskimez” diyerek duygulu anlar yaşadı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN