Gülben Ergen'i yalnız bırakmadılar! Eski gelinleriyle göbek attılar

Gülben Ergen’in 2004'te evlenip 2007 boşandıgı ogulları Atlas, Ares ve Güney babaları Mustafa Erdogan babası Nazım annesi Süheyla Erdogan eski gelinleri Gülben Ergen'i yalnız bırakmadı.

Bodrum 888 Private de sahneye çıkan Gülben Ergen, “Dogum günüm sebebiyle beni yalnız bırakmadılar. Süheyla abla ve Nazım amca ile bizim ilişkimiz hiç eskimez” diyerek duygulu anlar yaşadı.