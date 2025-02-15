Gülben Ergen'den Sevgililer Günü'nde duygusal itiraflar! Kalbini aşka neden kapattı?

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Grand Harilton İstanbul’da sahne aldı.



FA Organizasyon’dan Arda Sohtaoğlu ve Grand Harilton Hotel Genel Müdürü Gürkan Akbay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel geceye katılan Ergen, konser öncesinde aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aşkta başarısız olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı, “Hayatta her şeyi başaramayabilirsiniz. Ben başardıklarımı yanıma kar sayıyorum ama aşk konusunda başarısız olduğumu kabul ediyorum.” dedi. Son yıllarda aşka kapılarını kapattığını söyleyen Ergen, “İçim nasır tuttu diyebilirim. Hayattaki öncelik sıralarım değişti ve kendimi hayatımın merkezine koydum. O yüzden 2-3 yıldır hayatımda kimse yok ama bu durumu dert etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kendisini mutlu etmeye odaklandığını belirten Gülben Ergen, esprili bir dille yakın arkadaşı Seda Sayan’a da gönderme yaparak, “Aşık olmadığım için evde sürekli askılı gecelikler giymek zorunda kalmıyorum.” dedi.

Sahnedeki enerjisi ve güçlü repertuarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ergen, Sevgililer Günü’ne özel şarkılarıyla konuklarına romantik anlar yaşattı.